Laura Torrisi mai volgare, in costume è una sirena – FOTO

Laura Torrisi continua a far impazzire i suoi follower con scatti provocanti in cui mette in mostra tutta la sua femminilità.

Laura Torrisi è sicuramente una delle attrici italiane più amate dagli italiani. La ragazza, dopo la partecipazione al ‘Grande Fratello’ nel 2006, si è avvicinata al cinema e ha preso parte ad alcuni film di successo come ‘Una moglie bellissima’ di Leonardo Pieraccioni e ‘Sharm el Sheikh – un’estate indimenticabile’. La nativa di Catania ha anche recitato in fiction come ‘Le tre rose di Eva’ e ‘L’onore e il rispetto’. Laura è molto attiva sui social: la 40enne fa sognare i suoi 1,3 milioni di follower pubblicando quasi tutti i giorni foto spettacolari che mettono in luce la sua bellezza e la sua sensualità.

