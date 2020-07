L’amore tra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi è al massimo immaginabile. La figlia di Eva ed il suo fidanzato stanno vivendo delle vacanze da sogno insieme.

Visualizza questo post su Instagram I love you. Nulla da aggiungere 😋❤️🐻 @lucasperacchi ❤️ Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi) in data: 18 Lug 2020 alle ore 3:23 PDT

È come se fossero in una favola, la più bella delle fiabe. Tra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi l’amore cresce ogni giorno di più, toccando vette via via più alte. La figlia di Eva Henger è felicissima al fianco del suo uomo.

I due piccioncini sono in giro per l’Italia e si dilettano tra località di mare ed altre più propriamente votate per un turismo di stampo culturale. Invece nei giorni scorsi hanno fatto anche una capatina a Barcellona, lasciando poi la Catalogna giusto in tempo per scansare una preoccupante ondata di ritorno che sta investendo quella parte della Spagna. Tornando a loro, i problemi del mondo è come se non ci fossero. Perché il loro amore annienta tutto.

Mercedesz Henger, l’amore con Lucas Peracchi è stupendo