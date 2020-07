Valentina Vignali, lato b e lato A, tutto in aperta campagna – Foto

Valentina Vignali lancia l’ennesima provocazione su Instagram e si mostra in una mise alquanto discutibile per il luogo in cui si trova

Visualizza questo post su Instagram Tipico outfit da montagna 🏔⛷🤓 Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali) in data: 18 Lug 2020 alle ore 5:53 PDT

Torna con una provocazione Valentina Vignali e il web impazzisce. La giocatrice di basket e ora anche influencer seguitissima sui social con il suo ultimo post su Instagram ha mandato in tilt tutto il web.

Lei che è seguita da 2 milioni di followers ha fatto strage di like e di commenti per il suo ultimo outfit. Ha scelto di fare le vacanze in montagna tra le altezze vicino Gubbio e proprio qui si è mostrata più sexy che mai.

È lei la prima che ironizza e stuzzica i suoi fan non solo con le foto ma anche con la didascalia. Scrive a corredo degli scatti al cardioplasma: “Tipico outfit da montagna 🏔⛷🤓”. È consapevole che la sua mise non è delle più indicate per la montagna ma a lei piace provocare e sfidare. E così, immersa nella natura, si mostra con un succinto costume arancione e nulla più addosso. Ai piedi solo delle scarpette nere e nient’altro.

Le foto sono due e nella prima il suo lato B è praticamente a favore di camera, in bella vista e quasi scoperto. Lo slip a perizoma lascia poco da immaginare. Rotondità che esplodono al sole e tra le bellezze della natura.

Lei si che sa come fare sui social, lei che di questo al momento vive e che ha imparato a gestire in maniere molto strategica ed i numeri parlano chiaro.

