Al Bano Carrisi e Lino Banfi insieme sul set, ma si dovrà aspettare

Slitta la fiction con Albano Carrisi e Lino Banfi: “Temo sia necessario aspettare…” ha detto Al Bano che confessa il suo dispiacere

Al Bano e Lino Banfi insieme sul set? Il progetto è nell’aria da diverso tempo ma causa Covid è stato rimandato. I due pare volessero ambientare una fiction in Puglia, terra d’origine comune, da indiscrezioni sembra che Al Bano dovrebbe interpretare un maestro e Lino Banfi il sindaco di un piccolo paese pugliese. Le riprese sono slittate in autunno quindi.

LEGGI ANCHE –> Ylenia Carrisi oggi | ‘È sposata con ‘Gringo’ | sappiamo dove vivono’

A parlare del progetto in questione è stato Alessandro Cecchi Paone che, in occasione della pubblicazione del suo nuovo articolo per la rivista Nuovo TV, ha rilasciato la seguente dichiarazione in merito: “Temo sia necessario aspettare ancora per vedere insieme in una fiction i due fuoriclasse pugliesi. Mesi fa mi ero illuso di poter vedere in una fiction Al Bano e Lino Banfi, così come avevano dichiarato. Non siamo ancora tornati alla normalità piena sui set purtroppo. Adesso per tutte le reti cominceranno grandi problemi economici”.

Slitta la fiction con Albano e Lino Banfi

Oltre al Covid inoltre Al Bano in queste settimane sta seguendo da vicino il progetto artistico della giovane figlia Jasmine che ha lanciato il suo primo singolo “Ego” senza utilizzare il cognome del padre. Un inizio però tutt’altro che burrascoso per lei visto che il pezzo è molto passato nelle radio italiane.

LEGGI ANCHE –> Ylenia Carrisi vista in una città italiana in condizioni non buone – FOTO

A ogni modo, della fiction in questione al momento non si conosce molto se non il fatto che i due artisti dovevano essere tra i protagonisti. Tutto adesso è stato fermando a causa dell’emergenza Coronavirus, per il quale nessuno sa se e quando il progetto riprenderà con i lavori in corso.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter