Belen e Antinolfi: incontro combinato? La rivelazione shock della madre

Tra Belen e Gianmaria Antinolfi era tutto già programmato? Un’intervista alla madre dell’imprenditore fa sorgere il dubbio.

Escono nuove rivelazioni riguardo allo strano rapporto tra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi, paparazzati a Capri a pochi giorni di distanza dalla rottura della showgirl con Stefano De Martino. Dopo aver scoperto del tradimento del marito, padre del figlio Santiago, Belen si è distaccata da De Martino e pochi giorni dopo è stata vista scambiarsi un bacio in barca con l’imprenditore 35enne. Lo scambio tra i due è stato immortalato dai fotografi di Chi e da allora non si è parlato d’altro. Adesso la madre di Antinolfi, Esmeralda Vetromile, parla a DiPiù, raccontando il primo incontro della strana coppia.

Belen e Antinolfi, l’intervista della madre di lui a DiPiù

“Belen e Gianmaria si sono conosciuti alla festa per il 35 anni di lui” spiega la madre di Antinolfi. “Ho organizzato io quella festa, ho curato io l’organizzazione. Sapevo che ci sarebbe stata anche Belen”. L’incontro tra i due era dunque programmato e la madre ammette di aver sperato vivamente che tra suo figlio e la famosissima showgirl nascesse un’intesa. E qualcosa effettivamente è scattato, anche se non se ne conoscono ancora le sorti. “Sono felice di vedere mio figlio con Belen?” ha proseguito. “Diciamo che sono po’ stordita dal vortice del gossip in cui è finito Gianmaria. Mi domando come finirà”.

Nel frattempo Belen si è spostata ad Ibiza senza Antinolfi ed i due non sono più stati visti insieme. Non sappiamo come finirà: ciò che è certo è che, di tutti i gossip che hanno coinvolto Belen negli ultimi giorni, quello con Antinolfi sembra l’unico vero.

