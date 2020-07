Belen Rodriguez, la doccia diventa bollente: resta senza reggiseno – FOTO

Bella da togliere il fiato, Belen Rodriguez in vacanza ad Ibiza con l’ultimo scatto scongiura tutti quelli che l’hanno definita troppo vecchia per De Martino

Sogno proibito di milioni di italiani e non solo. Lo sa bene l’argentina Belen Rodriguez che dopo le vicissitudini amorose con il suo ex compagno Stefano De Martino si è rifugiata alle Baleari dove sta trascorrendo le vacanze con il figlio Santiago.

Solo qualche giorno fa la showgirl era stata paparezzata a Capri con l’imprenditore 35enne Gianmaria Antinolfi, a pochi giorni di distanza dalla rottura della showgirl con Stefano De Martino. Il giornale Chi ne ha immortalato un bacio sulla spiaggia e da allora non si è parlato d’altro. Belen adesso è sola con il figlio ad Ibiza, forse anche per stemperare gli animi dopo la bufera di scandali e vociferare in cui è stata coinvolta.

La sudamericana si trova quindi ora in una delle sue mete vacanziere preferite dove si reca tutte le estati per rilassarsi. Al suo fianco nessun uomo se non Santiago che vizia e coccola come una mamma affettuosa.

Belen Rodriguez e quell’OPS su Instagram che fa impazzire i fan