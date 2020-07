Meravigliosa ogni volta di più, Belen Rodriguez è ad Ibiza e si mostra ogni volta più bella della precedente. Ci sono da vivere giorni di spensieratezza.

È sempre lei la migliore e la più cliccata: Belen Rodriguez continua a rappresentare il sogno proibito per milioni di italiani. La 35enne argentina vuole dimenticare il recente passato e le ben note vicissitudini in ambito amoroso con Stefano De Martino.

La sudamericana si trova in quella che è la sua meta vacanziera preferita in assoluto, ovvero Ibiza. Puntualmente, in ogni estate, lei prende un aereo per raggiungere l’arcipelago spagnolo delle Baleari e trascorrere lì tanti giorni in totale spensieratezza. Due anni fa c’era Andrea Iannone al suo fianco. L’anno scorso Stefano De Martino. Adesso invece Belen sembra sia sola, anche se la recente frequentazione con Gianmaria Altinolfi continua a tenere banco.

Belen Rodriguez, ad Ibiza per continuare ad incantare