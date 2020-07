Bianca Guaccero, il vestito è troppo corto, si vede tutto – FOTO

Primo piano inedito e sfavillante per Bianca Guaccero in verisone “turista per sempre” tra le bellezze originarie della Puglia

Possente, felice e sorprendente la nostra Bianca Guaccero, in versione vorace nella sua amata campagna vacanziera in Puglia.

Bianca nelle ultime ore è stata presa d’assedio dai media, autori della sua destabilizzazione personale. Le incantevoli giornate trascorse in preda alle abbronzature di stagione sono rimaste scottate da inspiegabili preoccupazioni che circolavano sul suo conto. “Fatemi un fischio” – aveva dichiarato la conduttrice pugliese in cerca di spiegazioni plausibili sui motivi per il quale sarebbe in preda al panico.

Ma la verace diva dello stivale italiano ha risposto subito alle critiche con un post su Instagram che fa lievitare di piacere i sentimenti dei suoi 676mila followers. La 39enne di Bitonto ammira con un sorriso ammiccante, le stupefacenze pugliesi.

La scelta del luogo è un covo turistico d’eccellenza con i trulli di Alberobello sullo sfondo che sfidano la posa da censura della Guaccero, seduta sul muretto dell’amore con in dosso una vestaglia bianca, succinta nelle parti basse.

Bianca Guaccero distratta dagli orizzonti a lunga gittata, scopre tutto il lato del piacere nascosto, proprio lì dove non batte il sole neanche d’estate.

I fan naturalmente rimangono estasiati dalla sua inaspettata iniziativa a “ruota libera”, mentre Bianca, attraverso “La bellezza della mia terra…!!! ☀️” disegna di azzurro i colori di un periodo ricco di successi.

Bianca Guaccero, in versione “relax” parla con il sole al tramonto