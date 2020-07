Cristina Chiabotto, che schianto: costume bianco fa impazzire – FOTO

Cristina Chiabotto ha condiviso uno scatto mostruoso su Instagram mostrando a tutti le sue favolose gambe.

Cristina Chiabotto è una donna bellissima: non a caso la nativa di Moncalieri è stata eletta ‘Miss Italia’ nel 2004. La classe 1986 ha pian piano conquistato sempre più spazi in televisione vincendo la seconda edizione di ‘Ballando con le stelle’ in coppia con Raimondo Todaro e conducendo ‘Le iene’ e il ‘Festivalbar’. Cristina è molto seguita sui social: il suo profilo vanta 600mila follower. Poco fa Cristina ha condiviso una foto in costume, mostrando a tutti le sue gambe da sogno.

