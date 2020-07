Diletta Leotta a Bordo campo, lo shorts troppo corto, sale la pressione – FOTO

Diletta Leotta, bellissima come sempre, attiva sul sul profilo Instagram, pubblica quotidianamente aggiornamenti sulla sua vita personale e lavorativa

La stupenda giornalista siciliana è molto attiva sui suoi canali social dove tiene un rapporto sempre aperto con i suoi fan. Ha all’attivo quasi 7 milioni di follower che hanno piacere di seguire le avventure della loro beniamina.

La Leotta non dimentica di pubblicare spesso squarci della sua vita privata, dei suoi hobby e abitudini e della sua famiglia. Il topic che non manca mai però nei suoi scatti è il vero grande amore della ragazza: il calcio.

Visualizza questo post su Instagram Ready to play 👍🏻⚽️ Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 16 Lug 2020 alle ore 12:59 PDT

Diletta Leotta infatti posta spesso immagini che la ritraggono a lavoro. E’ padrona di casa di DAZN Calling, il format in cui intervista i protagonisti dello sport italiano.

Il calcio è stato nelle sue corde fin dagli esordi in un’emittente locale siciliana e non l’ha mai più abbandonata. Bella lo è di sicuro, è evidente. E’ anche competente, professionale, simpatica.

Ha tutte le carte in regola per far breccia nel cuore di uomini e donne.

Diletta Leotta: ” Sono la tua numero 1″