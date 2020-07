Dimenticata dalla madre dal benzinaio, decisione drastica della piccola

Una madre stava facendo rifornimento dal benzinaio: mentre era occupata con il pieno dell’auto, la sua piccola figlia di 8 anni è scesa dall’abitacolo

Una bambina di 8 anni ha deciso di uscire dall’automobile mentre sua madre era impegnata a fare il pieno in una stazione di servizio sulla Pontina, ad Aprilia. La donna poi si è messa in macchina senza controllare che la piccola stesse seduta sui sedili posteriori così come l’aveva lasciata prima di fare benzina e non si è quindi resa conto che in effetti non c’era. L’estremo silenzio nell’abitacolo dell’auto le pareva naturale, pensando che sua figlia si fosse appisolata per un po’. Ma dopo poco si è finalmente accorta che quel silenzio era dovuto al fatto che la piccola di 8 anni non c’era più in macchina. È quindi subito ritornata dal benzinaio della stazione di servizio ad Aprilia e lì la scoperta che sperava, avendo temuto il peggio per tutto il tragitto di ritorno verso il benzinaio.

La madre della piccola è tornata dal benzinaio sulla Pontina

La bimba di appena 8 anni per fortuna era con gli agenti della polizia dato che vari automobilisti, che passavano di lì, si erano accorti di lei che passeggiava a bordo strada e avevano subito chiesto aiuto alle forze dell’ordine e alla Stradale. Gli uomini della Stradale, appunto, hanno così fatto rallentare le auto che procedevano sulla Pontina in prossimità del distributore di benzina ad Aprilia e hanno accompagnato la piccola di nuovo alla stazione di servizio, scongiurando così il peggio. La bambina era molto disorientata e la prima cosa che le veniva in mente era quella di attraversare la strada regionale, ma fortunatamente non ha avuto modo di compiere tale gesto affrettato né il tempo.

Per fortuna in poco più di 15 minuti l’incubo per la bimba e sua madre era già finito.