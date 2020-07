Elezioni in Puglia, nuovi dati sul sondaggio delle regionali

Roberto Baldassari, direttore di Lab2101 e professore di strategia delle ricerche di mercato e opinione dell’Università degli Studi Roma 3 ha preparato un sondaggio per le elezioni in Puglia

Il 20 e 21 settembre di quest’anno ci saranno le elezioni in Puglia per la regione. Come dice Roberto Baldassari, docente all’Università degli Studi di Roma 3, l’opinione pubblica comincia a farsi un’idea di chi votare tra i candidati dei vari schieramenti poltici di destra e sinistra. “Cresce il livello di conoscenza” di Antonella Laricchia, candidata del Movimento 5 Stelle, e anche degli altri candidati, Ivan Scalfarotto per ItaliaViva, Azione, +Europa. Si confermano i valori del governatore in carica Michele Emiliano, che correrà per un secondo mandato e di Raffaele Fitto, candidato del centro-destra. In pole position nelle intenzioni di voto c’è Antonella Laricchia, seguita da Raffaele Fitto e in terza posizione c’è la ‘new entry’ Ivan Scalfarotto. Il Movimento 5 Stelle si riprende proprio grazie alla Puglia facendo lievitare i consensi al 22,7%, nella media nazionale, che era piuttosto bassa prima di conoscere le intenzioni di voto degli aventi diritto nella regione pugliese. Al secondo e terzo posto c’è il Partito Democratico e la Lega di Matteo Salvini.

Elezioni in Puglia: “C’è nervosismo nelle fila del centro-sinistra”

Sempre per Roberto Baldassari, si “difendono le liste di appoggio” al governatore in carica nonostante l’interesse di Michele Emiliano verso la candidata del Movimento 5 Stelle Antonella Laricchia. Questo fattore fa scattare un “certo nervosismo nemmeno molto velato” tra le “fila del centro-sinistra”. Nervosismo che si sta propagando anche nelle province della Regione Puglia.

Forse questo starebbe aumentando la convinzione di una sconfitta alla fine dei “giochi” del 20 e 21 settembre 2021.