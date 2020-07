Eros Ramazzotti ha un nuovo amore e non è un volto sconosciuto

Eros Ramazzotti, il famoso cantante romano conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo, pare abbia ritrovato la felicità dopo la fine del suo matrimonio

Sembra proprio che questa volta sia vero e non un altro pettegolezzo da leggere sulle riviste di gossip sotto l’ombrellone. Eros Ramazzotti avrebbe finalmente ritrovato l’amore dopo la fine del suo secondo matrimonio con Marica Pellegrinelli.

I due, conosciutisi in occasione dei Wind Music Awards del 2009, si sposarono nel 2014 a Milano. Hanno due figli: Raffaela Maria, nata nel 2011, e il secondo genito Gabrio Tullio (2015). Purtroppo hanno annunciato la loro separazione esattamente un anno fa, luglio 2019.

Eros era già stato sposato con la popolare showgirl Michelle Hunziker con la quale ha avuto nel 1996 la simpaticissima Aurora.

Qualcun altro però sta facendo battere il cuore del cantante romano, una donna che, in un modo o nell’altro, aveva già sfiorato la sua vita.

Stiamo parlando di un’ex concorrente di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi. Il suo nome è Veronica Montali. Partecipò al programma nella stagione 2004/’05 che vide però vincitore Antonino Spadaccino. Proprio in occasione del programma i due potrebbero aver avuto un primo incontro poiché Eros partecipò come ospite in una puntata proprio durante quel periodo.

