Ezio Greggio, la giovane fidanzata ha 27 anni: il pensiero del padre di lei

Ezio Greggio è fidanzato con una ragazza di appena 27 anni: ecco il pensiero del padre di lei.

Ezio Greggio è uno dei conduttori televisivi più amati dal pubblico italiano. Il classe 1954 è lo storico volto di Striscia la notizia insieme al fidato Enzo Iacchetti. Dopo un esordio poco felice, il nativo di Cossato ha raggiunto il successo conducendo lo storico programma comico Drive In. Nella sua straordinaria carriera è stato anche un attore comico, partecipando a diverse pellicole di Vanzina, e regista. Ezio ha conquistato le prime pagine della cronaca rosa per la sua relazione con Romina Pierdomenico. La ragazza ha appena 27 anni.

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico, il pensiero del padre della ragazza

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico sono una coppia fissa da due anni. Il loro amore è solido: lo storico conduttore di Striscia la Notizia è stato anche a Vicoli, piccolo comune in Abruzzo, per conoscere la sua famiglia. Il papà della ragazza è stato anche vicesindaco del paesino e si è emozionato durante l’incontro. Il padre di Romina ha spiegato che l’impressione che aveva guardandolo in tv l’ha avuta anche conoscendola dal vivo. L’ex vicesindaco di Vicoli lo ha definito come una persona alla mano: Ezio non ha esitato nel fermarsi a firmare autografi e a stringere la mano agli abitanti del paesino.

Visualizza questo post su Instagram the Experience is more important than age 🤍 Un post condiviso da MINA FIRE (@rominapierdomenico) in data: 30 Giu 2020 alle ore 4:19 PDT

Romina è davvero una ragazza bellissima. Tra lei ed Ezio Greggio ci sono ben 38 anni di differenza.