Federica Pellegrini il VIDEO selfie davanti allo specchio, uragano di bellezza

Federica Pellegrini. La campionessa olimpica tiene aggiornati i suoi fan sui suoi allenamenti in vista di Tokyo 2021. Il tifo è tutto per lei

Una vera campionessa. Nello sport e nella vita. Punto.

Poche semplici parole per descrivere Federica Pellegrini. Una donna che ha fatto del nuoto la sua vocazione e che, attivissima sui social network, dimostra sempre di avere cuore, cervello e una grinta come pochi.

Classe 1988, fra qualche giorno (il 5 agosto) compirà 32 anni. Pochi nella vita “normale”, tanti per chi intraprende una carriera sportiva come la sua.

Lei stessa ha dichiarato che sente il peso del tempo che passa in campo lavorativo. Il rinvio della Olimpiadi di Tokyo al 2021 le danno un anno in più di preparazione ma significa che atlete più giovani potrebbero venire alla ribalta da un momento all’altro.

Le gare avrebbero dovuto svolgersi quest’estate ma a causa del Coronavirus hanno subito questo pesante slittamento.

Federica Pellegrini non demorde. La sua esperienza, la tenacia e l’energia che delineano la sua personalità, fanno si che sia ancora il fiore all’occhiello della squadra azzurra che ci rappresenterà nel paese del Sol Levante.

Leggi anche >>> AURORA RAMAZZOTTI, LA FOTO “CON I BRUFOLI” E UN MESSAGGIO SPECIALE

Federica Pellegrini, stop agli allenamenti. Via al weekend

Dura la vita dell’atleta. Tanti sacrifici, ritmi serrati, programmi giornalieri fitti di allenamenti ed impegni. Ci vuole non solo pazienza ma sicuramente dedizione e forza di volontà.

Doti che di certo non mancano a Federica Pellegrini.

Lei stessa pubblica un video divertente che annuncia ai suoi fan la fine delle sue fatiche, almeno per questa settimana. Splendida forma, lei stessa scrive: ” FINITOOOOO CON IL BOTTO.#doneforthisweek. Comunque mi hanno detto che oggi è Santa Federica ma non so se crederci…”

Doppio festeggiamento per lei quindi: inizia il weekend e celebra il suo onomastico. Con chi lo fara? Con due simpatici amici, i suoi cagnolini.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram

Siamo in attesa di altri suoi straordinari successi.

Leggi anche >>> FEDERICA PELLEGRINI , LA POSA IN PALESTRA È UNO SPETTACOLO PER GLI OCCHI – FOTO