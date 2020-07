Ginevra Lamborghini in spiaggia, fisico più asciutto di Elettra, sexy – FOTO

Ginevra Lamborghini ha pubblicato uno scatto incredibile su Instagram: la sorella di Elettra è sexy.

Ginevra Lamborghini è la sorella della nota cantante Elettra. La ragazza è una nota influencer: il suo account vanta 42mila cuoricini. La nativa di Bologna, dopo essersi diplomata, si è iscritta all’Università di Bologna. Anche lei è brava a cantare: sui suoi profili cover ci sono tantissimi video in cui mostra le sue doti canore. La sua bellezza e la sua sensualità sono indiscutibili: la classe ’94 ogni giorno pubblica foto incredibili. Poco fa Ginevra ha postato uno scatto in spiaggia: la piccola Lamborghini ha lasciato tutti i suoi fan a bocca aperta. Lo scatto ha collezionato in breve tempo 2500 cuoricini.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Cristina Chiabotto, che schianto: costume bianco fa impazzire – FOTO