Ammiratori di Giulia Salemi in estasi per lei, che mostra diversi outfit uno più incantevole dell’altro. La ex gieffina riesce ad essere sempre più bella.

È incantevole come il mare che la circonda, Giulia Salemi, nelle foto che lei stessa mostra sul suo profilo personale Instagram. La 27enne emiliana ha trascorso un magnifico periodo di vacanza ad Ischia, al largo di Napoli. Sono stati giorni fantastici per lei, che appare bella come non mai nei suoi post. La italo-iraniana è sempre molto bella e ce ne dà tanti esempi.

Elegantemente vestita, e poi in costume, la ragazza riesce a catalizzare le attenzioni dei suoi tanti ammiratori. C’è chi ne mette in risalto la bellezza del viso e chi la perfezione fisica. Lei del resto ha preso parte a diversi concorsi di bellezza in passato, riuscendo a farsi notare. Fino a diventare una influencer molto quotata ai giorni nostri.

Giulia Salemi, bellezza della natura

Tra le fotografie nelle quali la Salemi si fa vedere balza agli occhi qualche scatto con degli shorts molto corti. Una cosa tale da mettere in evidenza le sue bellissime gambe. Lei è espressione di femminilità e di sensualità, senza mai trascendere nel cattivo gusto come invece a volte capita di vedere con altri soggetti sui social.

Invece questo non è mai il caso di Giulia, che piace anche per la sua semplicità. Davvero desiderabile al massimo, pare poi che sia ancora single. Nonostante si vociferi ogni tanto di qualche flirt saltuario ma mai confermato.