Guendalina Tavassi, un fisico illegale con lato A e lato B in evidenza – FOTO

Guendalina Tavassi ha condiviso una foto da mozzare il fiato a chiunque: in evidenza c’è il suo Lato A ma anche il suo Lato B: uno spettacolo

Guendalina Tavassi ha pubblicato su Instagram uno scatto in cui è in ginocchio su una barca nella meravigliosa isola di Capri nel golfo di Napoli ed è, naturalmente, in bikini. Un costume molto succinto rosso con disegni bianchi che mette in risalto al massimo le sue forme: un seno abbondante e prosperoso e un sedere perfetto. I fan sono rimasti incantanti davanti a cotanto show e si sono concessi commenti di gradimento e apprezzamento come i vari “Sei bellissima”, “Amore” e altri non ripetibili, da censura, come il suo fisico incantevole.

La foto “da infarto” di Guendalina Tavassi