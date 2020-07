Per la bellissima Jasmine Carrisi si aprono nuovi orizzonti. Partita la carriera di cantante, ora le aspirazioni e le ambizioni della ragazza si moltiplicano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jasmine Carrisi (@jasminecarrisi) in data: 2 Lug 2020 alle ore 6:30 PDT

Nel panorama musicale italiano sembra profilarsi l’incontro tra due figli d’arte. Si tratta di Jasmine Carrisi e di Pietro Morandi, i cui genitori sono rispettivamente Al Bano e Gianni Morandi. Ovvero due fra i più amati artisti della storia italiana in ambito canoro.

LEGGI ANCHE –> Mercedesz Henger | contatti bollenti al tramonto | FOTO

Proprio da poco la 19enne Jasmine ha debuttato come cantante con il suo primo lavoro ‘Ego’, proponendosi sulla scena rap-trap molto in voga tra i giovani. Lei non porterà con sé il proprio cognome ‘Carrisi’, tanto illustre quanto ingombrante e che potrebbe causarle più problemi che altro. Da più parti ora si vocifera di una possibile collaborazione con Tredici Pietro, nome d’arte del giovane figlio di Gianni Morandi. Pietro è nato nel 1997 ed è già molto quotato come rapper in Italia.

LEGGI ANCHE –> Caterina Balivo in costume bianco | trasparenze ingannevoli | FOTO

Jasmine Carrisi, il sogno è Sanremo al più presto