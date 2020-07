Splendida Laura Pausini, i suoi ultimi scatti su Instagram fanno sognare i tantissimi followers che la seguono. Lei appare al massimo del proprio splendore.

Strepitosa ed incantevole, Laura Pausini non è solo una delle più amate cantanti che ci siano in circolazione. La romagnola infatti sa essere anche una icona di stile e di bellezza e ce ne dà un saggio attraverso alcuni scatti pubblicati in serie sul suo profilo personale Instagram.

La 47enne proveniente da Faenza, in provincia di Ravenna, si fa ritrarre con indosso un vestitino con tanto di gonna super mini annessa. Cosa che mette in risalto un paio di gambe decisamente sorprendente. E la vista è di quelle che chiunque tra noi vorrebbe contemplare in ogni istante. Lei è davvero bellissima e solare come sempre. Vera e propria espressione anche di quella che è la sua terra d’origine.

Laura Pausini, da anni fa sognare i suoi ammiratori