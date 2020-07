L’idea di Zappos: vendere scarpe singole per persone con disabilità

Il marchio Zappos sta facendo la differenza: ha deciso di vendere scarpe singole (o paia di taglie diverse) per persone con differenze fisiche

LOS ANGELES – Spesso si dice che non si può tenere un piede in più di una scarpa e non esiste detto più azzeccato soprattutto per chi di piede ne ha uno solo, dovuto a deformazioni fisiche o amputazioni. A tal proposito Zappos ha deciso di lanciare sul mercato e vendere una scarpa sola. Non solo calzature singole, ma anche coppie di taglie differenti per persone con differenze fisiche o magari con gusti differenti.

Il progetto “The Single & Different Size Shoes” – che vedrà la partecipazione congiunta di brand altisonanti delle calzature come Nike, Billy Footwear, Converse, Plae, Stride Rite e New Balance – è in fase di prova. Si aspettano suggerimenti e migliorie prima di lanciarlo ufficialmente sul mercato. La linea comprende sneaker e slip-on, scarpe senza lacci.

“The Single & Different Size Shoes Test” è unico nel suo genere perché si rivolge a tutte le persone che finora sono state trascurate dall’industria calzaturiera e che per anni hanno chiesto di poter avere le stesse possibilità delle persone normodotate.

“Il programma di test per scarpe singole e di dimensioni diverse ci sta molto a cuore: volevamo che la nostra comunità sapesse di essere ascoltata e che continuasse a chiederci, spiegarci esigenze e raccontarci desideri“, spiega Dana Zumbo, responsabile dello sviluppo di Zappos Adaptive.

Sempre più persone si stanno inserendo per avere calzature personalizzate e secondo la società di ricerche di mercato Coresight Research questa fetta di mercato raggiungerà i 10,6 miliardi di dollari entro il 2024, rispetto agli 8 miliardi di dollari del 2020. Zappos offriva già un vasto assortimento di scarpe per persone con disabilità o problemi di destrezza, “ma questa volta è diverso“, continua Zumbo, “adesso abbiamo già circa 80 stili e colori disponibili in varie taglie sia per adulti che per bambini“.

Come funziona? Ordini personalizzati e scarpe su misura

Dana Zumbo spiega come funziona il progetto sperimentale: “Zappos acquista le scarpe dei marchi famosi e solo dopo apporta le modifiche nei propri magazini. Scioglie lacci, mette zip, scoppia coppie, e le riforma in base all’ordine che riceve. Una volta che un ordine è stato effettuato le scarpe vengono riconfezionate in un sacchetto richiudibile, messe in una scatola bianca e poi spedite“. Se il test si rivelerà efficace, il traguardo è presto raggiunto.

Sul sito Zappos si deve solo scegliere un modello dalla gamma di scarpe singole, selezionare la taglia desiderata, indicare il piede destro o sinistro, e aggiungere al carrello. “Poi, a seconda delle esigenze personali, si può scegliere una seconda scarpa di un’altra misura. L’importo totale dipende da quanto costerebbe normalmente comprare un paio di scarpe“.

Zappos ha scelto come suo testimonial Josh Sundquist, campione paralimpico americano, comico e scrittore, ha perso la gamba sinistra per il sarcoma di Ewing all’età di nove anni: “Sono così entusiasta di questo programma. Come amputato non sono mai stato in grado di acquistare una scarpa singola prima, quindi questo è un momento rivoluzionario per gli amputati e le persone con disabilità“, fa sapere.

