Marco Bocci torna sul palco: “Racconto la malattia che mi ha quasi ucciso”

Marco Bocci torna sul palco e lo fa con una piece teatrale che racconta la sua malattia. Dal web arriva anche l’in bocca al lupo della moglie, Laura Chiatti.

“Quando sei in salute, o credi di esserlo, non ti rendi conto di quante cose dai per scontato e di quanto prendi solo il peggio della vita”: così racconta Marco Bocci al Corriere della Sera, in un’intervista a cuore aperto che precede la messa in scena della sua nuova piece teatrale, Lo Zingaro. Nell’intervista l’attore racconta un grave incidente a cui ha assistito, quello che ha tolto la vita a Ayrton Senna, suo idolo fin dalla prima infanzia. Bocci svela poi i retroscena di un altro incidente, che lo ha visto coinvolto in prima persona e gli ha permesso di venire a conoscenza di una malattia fino ad allora rimasta latente.

Marco Bocci si racconta: “Scoprii la malattia dopo un incidente”

Esattamente 24 anni dopo, nello stesso giorno della morte di Senna, è Marco Bocci a partecipare a una gara di Bmw e rimanere vittima di un terribile incidente. “Sembrò replicarsi la tragedia di Imola” spiega l’attore. “Invece, proprio quell’incidente ha reso palese la mia malattia, ne ha reso possibile l’accertamento e la diagnosi: herpes al cervello, che altrimenti avrebbe avuto un corso dall’esito irreversibile”. Al racconto dei giorni di confusione, dopo l’intervento che gli ha salvato la vita, Bocci aggiunge che l’esperienza della malattia ha fatto nascere in lui una gran rabbia, ma anche un’immensa voglia di vivere.

Lo Zingaro, che l’attore porterà sul palco, è il racconto autobiografico di un ragazzo che ha sempre sognato di diventare pilota di Formula 1, ma non è mai riuscito nel suo intento. Gran parte della trama è ancora oscura, ma Bocci rivela che lo spettacolo tratterà anche della sua malattia.

