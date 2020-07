Raffaella Fico, ci si perde nel suo lato A, che spettacolo – FOTO

Raffaella Fico è un pozzo saturo di desideri nelle sue ultime uscite su Instagram dove la modella napoletana appare più tonica che mai

Raffaella Fico ha incantato le vedute panoramiche di Positano in questi giorni roventi e in preda al caldo afoso delle prime ore di giornata. La showgirl napoletana post-Covid non sembra conoscere freni, mentre incanta con la sua pura e dinamica bellezza il desiderio d’amare degli appassionati allo sconfinato mondo Gossip, sempre in fase di evoluzione.

La modella 32enne di Cercola ha sempre impregnato il sapore di mare addosso tra le dolci sinfonie del suo incontenibile fascino. Il cambio repentino di vita della dolce e seducente Raffaella è stato oggetto di una sequenza mediatica di avvicendamenti. Da Balotelli a Moggi Junior, fino all’attuale compagno Giulio Fratini, imprenditore fiorntino di fama, invaso dalla notorietà della giovane modella partenopea.

La coppia trascorre rilassata tra le spiagge bianche di Forte dei Marmi, la loro vacanza tra uno scatto e l’altro in primissimo piano della meraviglia naturale di Raffaella Fico.

LEGGI ANCHE —–> Mercedesz Henger | contatti bollenti al tramonto | FOTO

Raffaella Fico sente il suono del mare con l’aiuto del suo inconfondibile fascino

Tripudio di fascino leggiadro per la dolce dama partenopea, Raffaella Fico, pizzicata su Instagram a colpi di sole in quel di Forte Dei Marmi.

Raffaella è un pozzo irto di desideri nascosti per i suoi 512 mila followers, sempre sul pezzo nelle magiche giornate in preda al relax dell’ex gieffina del Grande Fratello. Dopo le delusioni d’amore, per Raffaella Fico è un dettaglio il partner di compagnia: per lei, inediti e inconfondibili primi piani per risaltare la sua immagine di Venere divina.

Lo scatto sulla spiaggia di Forte Dei Marmi sottolinea ancor più questo tema, in cui Raffaella Fico è la principale protagonista, svestita delle sue straordinarie forme, “appena” coperte dal pezzo superiore striminzito del suo costume da bagno.

LEGGI ANCHE —–> Elisabetta Canalis stellare | la tenuta da palestra esalta tutto | FOTO

Foto a colpi di sole e di likes per i fan della showgirl partenopea, che avverte il suono delle onde tra le meraviglie naturali del paesaggio estivo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter