Romina Power e Loredana Lecciso, quel rapporto che non ingrana

Romina Power e Loredana Lecciso. Le due donne sembrano proprio non voler mettere da parte l’astio atavico che contraddistingue il loro rapporto

Cosa hanno in comune Romina Power e Loredana Lecciso? A quanto pare nulla se non il rapporto con il medesimo uomo, Albano Carrisi.

Che fra le due donne non scorresse buon sangue non è di certo un fatto nuovo. Del resto non è facile per nessuno riuscire a barcamenarsi nelle controversie delle famiglie allargate.

Alcuni ci riescono con la buona sorte di tutti i protagonisti, altri invece cercano di tenere duro e vanno avanti. A volte s’ingoia qualche rospo, altre si vince qualche battaglia, altre ancora si fa dell’indifferenza uno scudo protettivo.

Sui giornali e sui siti di gossip sembra che la cantante americana e la seconda moglie di Al Bano si siano scontrate recentemente.

Romina, costretta a passare la quarantena in Italia, si è rifugiata a Cellino San Marco (Puglia) in compagnia del figlio Yari. La Lecciso non avrebbe gradito la scelta della donna, ritenendola una presenza ingombrante nelle immediate vicinanze della tenuta di famiglia, una vera e propria reggia a quanto pare.