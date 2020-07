Sara Croce, il bacio appassionato e la mano che sfiora il sedere – FOTO

Sara Croce e un lato B da sogno in “pasto” ai followers di Instagram: bellezza supersonica e amore platonico in piscina

Fuoco di passione per Sara Croce, in versione rompicapo amoroso in un inedito e mozzafiato panorama notturno.

La giovane Sara, conosciuta per la sua apparizione a Miss Italia 2017 ora fa la specializzanda del web tra scatti hot e gesta incontenibili, che fanno letteralmente impazzire di piacere i suoi fan di Instagram. L’attuale Bonas di Paolo Bonolis, in Avanti Un Altro è un pozzo di bellezza infinita, ma la sua carriera è già in fase avanzata, dopo aver mostrato al pubblico le sue peculiarità canoriche.

In seguito Sara ha saputo conciliare perfettamente il percorso nel settore dello spettacolo con quello dello studio, in ottica sistemazione futura. La sua esplosività è arrivata già più di un anno fa, nelle vesti di Madre Natura di Ciao Darwin 8, sempre al fianco del comico conduttore romano.

Spettacolare Sara Croce, fuochi d’artificio sotto il cielo dell’amore

Altro aspetto importante della crescita professionale di Sara Croce è senz’altro il ruolo di web influencer. Massima priorità alle foto postate sul profilo personale Instagram, dove la nativa di Garlasco ha già fatto il pieno di consensi.

La dimostrazione della sua feroce notorietà è una delle sue ultime uscite social con la spettacolare apparizione in quel di Taormina. Uno dei luoghi più incantevoli della Sicilia è diventato teatro di emozione per i fan della dolce Sara Croce, pizzicata a trascorrere le vacanze con la sua nuova fiamma Gianmarco Fiory.

Lo scatto a bordo piscina della coppia è da cartolina panoramica, mentre i due si baciano, lasciandosi andare in un vuoto di passione smisurata e incontrollata. Lo spettacolo sotto il cielo notturno della Sicilia inizia con la mano galeotta di lui sul sedere di lei, nel mentre l’obiettivo della camera si comprime su Sara Croce.

Lato B da sogno in vista per la giovane modella del web, quasi completamente scoperto da un filo sottilissimo del suo costume, mentre l’attenzione si sposta verso l’alto, in direzione di una delle due forme schiacciate da un vento fortissimo di passione.

“Meriti tutto questo; Mano curiosa😂♥️; Ciao belliiii🙌🔝👏👏👏👏; Siete meravigliosi😍❤️❤️❤️; Amore super felice per voi!❤️; Innamoratooooooooo sempre di piuuuu 🚀❤️🚀❤️ viva L amore; Oddio 😍; Beato lui…bellissimi davvero😍❤😍❤”.

