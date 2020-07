Sonia Lorenzini, la FOTO senza testa. Lato A da urlo e lo slip bollente

Bollente e solare la splendente Sonia Lorenzini, l’ex vip di casa “Uomini e Donne”, in splendida forma dopo il suo ultimo scatto su Instagram

Una Venere discesa dal cielo, Sonia Lorenzini in un panorama fisico mozzafiato e senza pregiudizio per i suoi 829mila followers di Instagram.

L’ex diva e corteggiatrice di “Uomini e Donne” è stata al centro di molte discussioni nel panorama quasi fittizio delle relazioni d’amore in ambito televisivo. Le sintonie di passione nel programma pomeridiano di Canale 5 sono troppo spesso all’ordine del giorno e anche la nostra Sonia è rimasta inevitabilmente scottata dal vortice mediatico.

L’ultima relazione della giovane e bella veronese è giunta al capolinea lo scorso 15 Giugno, attraverso un lungo monologo postato su Instagram che ha sancito la rottura definitiva con Federico Piccinato. Il rapporto con il tronista sembrava molto affiatato, fino alle voci circolate sul conto di Sonia Lorenzini e di un presunto flirt con Eros Ramazzotti.

Oggi Sonia si trova in un periodo di riflessione personale, ma ai fan di Instagram non fa mancare davvero nulla.

Scatto a “mezzo busto” per Sonia Lorenzini: followers in delirio

Incantevole fascino per la giovane e sorprendente personalità femminile veronese, in riva al mare, in compagnia delle rocce marittime e degli scatti “prelibati” per i fan di Instagram.

Sonia Lorenzini è una sentenza in mare aperto, lontano da tutti e concentrata sul suo enorme bagaglio fisico, irto di segreti. Il primo piano pomeridiano in spiaggia e senza testa è tutto per i suoi muscoli e la sua pancia piatta da silhouette ventenne.

Sonia fa letteralmente impazzire di piacere i suoi fan in uno scatto alle prime luci dell’infinito, caratterizzato da un dècollète dinamico e colorito.

Sotto il costume zebrato vi è un pieno di forme irresistibili, mentre Sonia è semi sdraiata ed esposta con tanto di slip bollente in posa osè ai raggi accecanti del sole.

