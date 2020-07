Tiziano Ferro, un post criptico su Instagram fa preoccupare i fan

Parole forti e di dimostrazione di massima vicinanza sono apparse su profilo personale Instagram del noto cantante Tiziano Ferro

Colpo di scena per il cantautore e produttore discografico, Tiziano Ferro, ferito in queste ore da un senso di colpevolezza, come dimostrano gli ultimi virgolettati lanciati sul suo profilo personale Instagram.

Il multilingue canorico del classe ’80 di Latina ha tenuto per ore, con il fiato sospeso i followers del canale social più prolifico, presi dalla curiosità e dall’interesse di trarre una morale sensata da quel messaggio criptico, postato da Tiziano Ferro.

In un primo momento è stato un gioco da ragazzi associare il suo immenso dispiacere alla presunta perdita del compagno di vita, Victor Allen. In seguito si è poi sollevato qualsiasi dubbio sul dolore manifestato dal famoso cantante lirico italiano: vediamo come cliccando su SUCCESSIVO!

