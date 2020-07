Vi ricordate di Mitzi nella 1° e 2° stagione de “I ragazzi del muretto”? Ora ha 55 anni

Vi ricordate Mitzi della serie “I ragazzi del Muretto”? La prima e seconda stagione ha visto la partecipazione di Alberto Rossi, oggi 55enne e idolo di “Un posto al sole”

Abbiamo già avuto modo di parlare della serie tv “I ragazzi del Muretto”, andato in onda per la prima volta il 28 marzo 1991 su Rai 2 per un totale di 52 puntate. È stata un serie televisiva delle più apprezzate da ragazzi e adolescenti per i temi affrontati e i protagonisti con cui ci si è potuti confrontare e immedesimare per vissuto e storie di cuore.

Stefania, Mitzi, Gigi, Sara, Giuliana, Simone e Elena, questi alcuni dei personaggi protagonisti della serie televisiva italiana degli anni ’90, ma che fine hanno fatto gli attori che li interpretavano? Alcuni hanno continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo? Altri si sono dati al teatro o hanno preferito abbandonare per darsi ad una vita “normale”?

Alberto Rossi ha interpretato Mitzi nella 1° e 2° stagione sostituito poi dal giovane Ettore Bassi nell’ultima stagione. Mitzi era il più grande del gruppo e quindi non frequenta il liceo insieme agli altri. Il ragazzo era molto bravo in campo artistico ma per tuta la serie ha difficoltà a trovare un lavoro stabile. Vive prima col padre, poi da solo e infine con la sua ragazza Elena con la quale in seguito avrà un bambino.

Alberto Rossi, alias Michele Saviani in “Un posto al sole”