Si susseguono le voci su Ylenia Carrisi viva. Dopo così tanti anni, ancora permangono racconti ed illazioni in merito a quale potrebbe essere il suo destino.

La vicenda della scomparsa di Ylenia Carrisi continua a destare grande interesse anche oggi. E non solo in Italia. La giovane sparì nel nulla poco prima di Capodanno, tra 1993 e 1994. Si trovava in un hotel di New Orleans, negli Stati Uniti, assieme ad un certo Aleksander Masekela. Uno che ha dalla sua diversi precedenti per droga e per maltrattamenti alle donne.

I Carrisi sono certi che questo personaggio, di professione artista di strada, centri qualcosa con la scomparsa della loro figlia. Ma lui è sempre riuscito a farla franca. Intanto oggi si ritorna a parlare di una Ylenia Carrisi viva, nonostante la convinzione fermamente contraria di Al Bano. Dalla televisione spagnola balza fuori un aneddoto riportato in Italia da ‘Il Corriere della Sera’. A settembre del 1994 la primogenita di Al Bano e Romina sarebbe stata avvistata in un hoterl per stranieri di Santo Domingo. Lo riferisce l’allora capo dei servizi segreti dell’isola caraibica. Una vicenda resa nota ad Al Bano in primis, chiamato dal giornalista Ippolito Mauri. Quest’ultimo si trovava proprio in Centro America, nel periodo in cui avvenne un colpo di stato, con aeroporti chiusi e l’impossibilità di viaggiare.

Ylenia Carrisi viva, il racconto di quanto sarebbe accaduto a Santo Domingo