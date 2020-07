Alcuni scatti dalla vacanza di Alessia Marcuzzi. La conduttrice televisiva di Mediaset incanta con un paio di gambe davvero sontuoso.

Visualizza questo post su Instagram 🖤💚 Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 20 Lug 2020 alle ore 2:15 PDT

Negli ultimi tempi si è parlato molto di Alessia Marcuzzi per varie vicissitudini di gossip. Dapprima la stampa scandalistica aveva fatto riferimento ad una presunta crisi coniugale sorta con suo marito, Paolo Calabresi. Crisi che sarebbe insorta durante il lungo periodo di quarantena al quale l’Italia ha dovuto sottostare nel corso della scorsa primavera.

LEGGI ANCHE –> Ilary Blasi | a testa in giù | la FOTO più sexy della domenica

Poi il nome della conduttrice televisiva romana è uscito fuori nel novero della telenovela estiva che riguarda Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Non si sa come, non si da da dove, non si sa perché, ma qualcuno ha sparso in giro la voce che dietro alla rottura tra la showgirl argentina ed il ballerino e coreografo originario della provincia di Napoli ci fosse anche lei. E che De Martino e la bella Alessia abbiano avuto una notte di fuoco. Circostanze del tutto smentite dai diretti interessati, con anche Belen pronta a bollare tali voci come un qualcosa di assolutamente inventato.

LEGGI ANCHE –> Manuela Arcuri | la FOTO in canoa | costume che copre poco

Alessia Marcuzzi, ogni volta un nuovo modo per essere provocatrice