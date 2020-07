Aurora Ramazzotti, shorts da brividi e un salto a cavallo – Foto

Aurora Ramazzotti tra le colline del prosecco tutta felice e scosciata insieme al suo fidanzato Goffredo. Domenica web in tilt

Una domenica tra le colline del Prosecco per una scoperta naturale e gastronomica per Aurora Ramazzotti. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros si gode una giornata tutta dedicata alla riscoperta dei bei posti italiani insieme al suo fidanzato Goffredo Cerza.

I due sono a Valdobbiadene, la terra del Prosecco per eccellenza e lei inizia la sua giornata proprio degustando un flute di bollicine. Un tour del Veneto per la coppia che nel giorno precedente era stata già a Venezia.

Visita tutta social ovviamente che permette ai suoi fan di vivere insieme a lei le emozioni tra le bellezze del Veneto. E social è anche il suo outfit ovviamente. La giovane ha deciso di indossare uno short bianco praticamente inquinale, da brividi. È veramente cortissimo e le sue lunghe gambe toniche ed atletiche sono in bella vista. Le mostra soddisfatta e sorridente mentre posa insieme al suo Goffredo con una magliettina blu a pois e un cappellino blu da marinaio.

Seconda tappa poi per una bella passeggiata a cavallo e i già corti pantaloncini diventano praticamente invisibili. Fan in subbuglio e web in tilt per lei che è sempre semplice, spontanea a ama dire la verità. E del resto lo ha fatto anche in uno dei suoi ultimo post, molto molto chiacchierato.

