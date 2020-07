Belen Rodriguez e Nina Moric, la foto che fa arrabbiare Maurizio Costanzo

Belen Rodriguez e Nina Moric hanno fatto pace dopo le liti scoppiate fin dai tempi del fidanzamento dell’argentina con Fabrizio Corona, ex marito della modella nativa della Croazia

Ci sono state varie liti, anche nelle sedi del tribunale tra la Rodriguez e la Moric però ora il rapporto tra le due è diventato sereno tanto da diventare amiche. C’è uno scatto che testimonia la pace fatta mentre Belen e Nina si abbracciano ma questa foto è stata aspramente criticata da Maurizio Costanzo, che ha notato un dettaglio, la distanza molto ravvicinata tra le due: “Credo che chi ha un ruolo pubblico debba stare attento il doppio a dare il buon esempio”, Il conduttore e giornalista si è innervosito perché Nina Moric e Belen non avevano neppure la mascherina e ha detto ancora: “Chi avrà mai il coraggio di parlare di un nuovo lockdown a quelli che hanno dovuto chiudere le attività per mesi o a quelli che hanno perso lavoro e denaro? Pensiamo anche a come reagirebbero le famiglie che hanno perduto i loro cari”.

Belen Rodriguez e Nina Moric: la pace dopo il periodo di liti

Nina Moric ha dichiarato in una lunga intervista a proposito di Belen che da quando hanno litigato sono trascorsi molti anni e che le persone vedono sempre il marcio di ogni situazione, per la modella croata è stata invece una serata serena. “Mi ha fatto piacere rivedere Belén, anche perché ci conoscevamo già prima che lei incontrasse il mio ex marito Fabrizio Corona. È una ragazza in gamba e le auguro ogni bene. Che Dio la benedica, ognuno ha il proprio calvario. La gente vede i personaggi dello spettacolo dal di fuori, ma ognuno soffre in silenzio”, ha aggiunto.

“Ci vuole il massimo rispetto per le persone che hanno sofferto: parlo di me, di lei e di tanti altri”, ha concluso Nina Moric.