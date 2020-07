Climate Change: il Mar Tirreno fornisce una drammatica conferma

Secondo uno studio condotto da Greenpeace, il Mar Tirreno avrebbe fornito la conferma che il cambiamento climatico sta colpendo la biodiversità delle coste.

L’associazione ambientalista Greenpeace ha effettuato delle rilevazioni nel Mar Tirreno, precisamente nelle acque dell’Isola d’Elba, che avrebbero confermato l’impatto del cambiamento climatico sulla biodiversità delle coste. In collaborazione con l’Università di Genova, lo studio è stato condotto sull’area del Santuario marino Pelagos.

Cambiamento Climatico, la rilevazione di Greenpeace conferma l’impatto sulla biodiversità del Mar Tirreno

Greenpeace, con la sua ricerca Difendiamo il Mare è tornata sulle coste tirreniche, nello specifico nei pressi dell’Isola d’Elba. In collaborazione con l’ateneo di Genova ha misurato le oscillazioni di temperature delle acque. I risultati avrebbero restituito una drammatica verità.

Analizzando le rilevazioni effettuate a differenti profondità, sarebbe emerso che il cambiamento climatico avrebbe iniziato ad incidere sulle coste dell’area presa in analisi. Greenpeace la chiama febbre del mare quest’aumento di temperatura che sarebbe giunta addirittura a 20°C. Una variazione in aumento registratasi anche nel corso dei mesi invernali, dove tra i mesi di dicembre e marzo la temperatura media si è attestata sui 15°C, un grado in più rispetto a 14 anni fa.

Le conseguenze sul mare del cambiamento climatico

L’aumento di temperatura dell’acqua non è privo di conseguenze, anzi. Greenpeace spiega che tale fenomeno invoglia lo spostamento a nord di tutte quelle specie che proliferano nelle acque più calde. Circostanza confermata empiricamente tramite immersioni, a mezzo delle quali gli esperti hanno notato le non autoctone specie. Un esempio, riferisce Greenpeace è quello della donzella pavonina, o di alcune stelle marine.

In collaborazione con gli esperti di Genova sono state vagliate tutte le conseguenze che il cambiamento climatico ha sull’ecosistema. È emerso che alcune specie tipiche di quelle zone, stanno subendo delle gravi malformazioni. Alcune di essi sono soggette a necrosi altre a vere e proprie morie. Le gorgonie rosse, ad esempio, parrebbe essere stata compromessa per il ben 10% e gran parte dei suoi banchi colpita da mucillagine. Quest’ultima avrebbe ricoperto i fondali fino ai 30 metri. Oltre alle morie ed al soffocamento dei fondali, gli esperti hanno notato anche lo sbiancamento dei coralli e di altri mitili tipici della zona. Ove l’influenza dell’uomo è quasi del tutto assente, nelle aree protette in sostanza, si è notato invece che la biodiversità pare non essere compromessa.

Greenpeace ha concluso il proprio rapporto con una considerazione: servono interventi urgenti. I Governi devono impegnarsi a limitare l’emissione di gas nocivi sì da rallentare il cambiamento climatico. Quest’ultimo è soltanto la punta dell’iceberg che emerge da acque assai torbide. C’è bisogno di un risoluto impegno da parte dello Stato per cercare entro i prossimi 10 anni di tutelare il proprio patrimonio naturale.