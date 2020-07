Carolina Stramare, Miss Italia pazzesca: lato A e lato B da favola – FOTO

Carolina Stramare, Miss Italia pazzesca: lato A e lato B da favola. La bellissima Miss ha pubblicato una foto su Instagram che ha fatto girare la testa ai suoi fans

Carolina Stramare, che spettacolo! Non a caso, è una delle nostre meravigliose Miss Italia e si merita tutto questo titolo. Di una bellezza travolgente e fuori dal comune, su Instagram fa girare la testa ai suoi amati followers che la seguono ogni giorno.

Carolina Stamare fa girare la testa con le ultime foto scattate a Forte dei Marmi

Carolina al momento si sta godendo un po’ di mare a Forte dei Marmi. L’ultimo scatto pubblicato ha scatenato i suoi amati fans che ogni giorno la seguono, facendola sempre sentire amata e desiderata. I commenti sotto le sue foto non si sprecano affatto, c’è da dire che le donne su Instagram sono amatissime e lei in particolare ha 178mila followers che la riempiono sempre di complimenti. “Sei di una bellezza disarmante, ho seguito tutta l’edizione di Miss Italia che hai vinto tu e ho saputo dal primo momento che l’avresti vinta. Come poteva essere altrimenti? Meritavi questo primato, ma non solo per un anno, probabilmente per almeno dieci! Sei meravigliosa e non smetterò mai di seguirti”.

“Con questo costume bianco sei meravigliosa, anzi che dico? Sembri quasi una Dea” scrive uno dei tanti utenti che le commentano le foto ogni giorno. Qualche haters c’è sempre, d’altronde chi non li ha? Ma l’importante è avere tante persone che ti scrivono cose belle e positive come li ha la nostra Miss.

