Caterina Balivo stesa sul letto in mezzo alla natura – FOTO

Scatto ammaliante per Caterina Balivo, dimentica slip e reggiseno a casa e fa impazzire di piacere i fan di Instagram

Un pò troppo rilassato il weekend di Caterina Balivo, circondata da un paesaggio collinare e con lo sguardo rivolto nel ricordo del suo convoglio a nozze.

“Sposi…vi tengo d’occhio!” – così la conduttrice napoletana della Rai riapre il cassetto dei desideri e sorride ai momenti più importanti e gloriosi della sua vita. L’ultimo scatto sul profilo personale Instagram mette in risalto tutta la bellezza articolata della 40enne di Secondigliano, mentre lei sponsorizza il matrimonio della sorella Sarah, nell’entroterra siciliano.

La scelta dell’outfit fa “discutere” il web, in quanto Caterina scopre al pubblico due lati stratosferici del suo abnorme bagaglio fisico, mentre viene immortalata, stesa in maniera scombinata sul lettino del gazebo. Un vestitino colorato a festa per l’occasione, ma senza veli, nei posti più angusti, dove non batte il sole ne al tramonto e ne all’alba.

Una posa in stile vintage per la graziosa e simpatica Balivo, dolce e mediterranea nel suo complesso meccanismo di affrontare le giornate col vento di passione in poppa.

