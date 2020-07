Cecilia Rodriguez, che passione in barca e che lato B – FOTO

Cecilia Rodriguez è attivissima sui social: la sorella di Belen ha condiviso uno scatto che la ritrae insieme ad Ignazio Moser.

Cecilia Rodriguez è ufficialmente fidanzata con Ignazio Moser. La loro storia d’amore è cominciata nella casa del Grande Fratello nel 2017. Quando partì il reality, la sorella di Belen era legata sentimentalmente a Francesco Monte, ex tronista di ‘Uomini e Donne’: in quelle settimane l’argentina conquistò con prepotenza le prime pagine della cronaca rosa. Ignazio e Cicilia, in ogni modo, sono più uniti che mai: le loro dichiarazioni e le loro fotografie testimoniano l’amore reciproco che provano l’un per l’altro. Poco fa Chechu ha postato una foto incredibile su Instagram, lasciano di stucco tutti i follower.

