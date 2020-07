Cecilia Rodriguez, qualcosa sfugge, lo slip non copre tutto – FOTO

Una Cecilia Rodriguez mozzafiato incanta le giornate dei suoi fan con scatti irresistibili sulla barca, con la Sicilia all’orizzonte

Ricco palinsesto di spettacolo teatrale sulle frequenze Instagram con Cecilia Rodriguez in prima linea, mentre si gode, illuminata dal sole cocente, le bellezze naturali della regione Sicilia.

La star nascente del web, 30 enne nativa di Pilar, in Argentina sta costruendo il suo avvenire e realizzando progetti a lungo termine con il futuro marito, Ignazio Moser. Ma l’attesa del piacere dinamico di metter su famiglia può ancora attendere, di fronte ad un’estate che si preannunica infuocata per la sorella di Belen.

Il relax prima di tutto dopo le demoralizzazioni vissute tra le montagne del Trentino durante il lockdown, periodo nel quale Cecilia ammette di aver acquisito qualche chilogrammo. Indiscrezione assolutamente smentita dalla maggioranza dei fan di Instagram, che la scorgono a distanza di mesi, ancor più snella ed eccitante di ieri.

La bellezza di Cecilia Rodriguez, tra le fantastiche meraviglie delle Isole Eolie

Non male la scelta del luogo vacanziero per la dolce e sublime Cecilia Rodriguez. Mentre la sorella Belen è in preda ai dissidi e alle sofferenze d’amore, causate dal ballerino napoletano, Cecilia si rilassa al largo delle sbalorditive Isole Eolie.

Scatto imperioso sulla barca in affitto per la giovane influencer sudamericana, ammirevole sul gradino più alto del podio, mentre assorbe sulla sua sublime e liscia cute le abbronzature del sole rovente de l’Isola di Vulcano.

Cecilia Rodriguez è una bellezza da standing ovation per i suoi numerosissimi fan di Instagram. Il suo straordinario aspetto fisico vanta di un corpo da silhouette, “…altro che ingrassata”, con un lato A di gambe levigate e lucenti, un dècollète arricchito di due curve d’antologia dello spettacolo e slip che scoprono alcuni lati di piacere nascosto.

Così Cecilia battezza il suo primo giorno di vacanza al largo delle Isole Eolie: “Diario di bordo, Giorno 1. La mia prima vacanza in barca in Sicilia….Tks to @helmyachting @travelgramitalia #helmyachting #travelgramitalia #be2sea #isoleeolie #suppliedby #giorno1 #vulcanoisland.

