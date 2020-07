Emily Ratajkowski stesa sul divano, la posa al contrario con il compagno – Foto

Emily Ratajkowski stesa sul divano con il marito incanta milioni di followers: la posa da perfetti innamorati fa il giro del mondo, foto.

Visualizza questo post su Instagram bye blondie it’s been fun Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 20 Lug 2020 alle ore 7:52 PDT

Emily Ratajkowski è una delle donne più belle del mondo ed una delle modelle più pagate e seguite sui social. Le due foto portano a casa milioni di like, ma con l’ultima puntata su Instagram ha letteralmente incantato i followers. Nessuna posa sensuale o in bikini per Emily che, stavolta, ha tirato fuori il suo lato più romantico posando insieme al marito Sebastian Bear-McClard, sposato nel 2018.

Stesi sul divano, come due perfetti innamorati, Emily e la sua dolce metà si godono la serenità del loro rapporto. Sebastian è sdraiato a pancia in su così come Emily che, però, al posto del divano, ha scelto di sistemarsi sulle spalle del marito. Una foto che ha portato a casa ben 600mila like più migliaia di commenti.

