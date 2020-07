Era Guido de Il mondo di Patty: oggi ha 31 anni. Irriconoscibile – FOTO

Era il 2007 quando Disney Channel mandò in onda la sua prima telenovela argentina, Il mondo di Patty. Lui era Guido ed oggi è irriconoscibile…

Divertente, confusionario e contraddistinto da una punta di trash (almeno per l’epoca), Il mondo di Patty ha intrattenuto un’intera generazione di adolescenti. Nonostante sia andato in onda per sole due stagioni (dal 2007 al 2008), per un paio di anni il programma argentino è stato sulla bocca di tutti. La rocambolesche avventure della sfortunata Patty, trasmessa da Disney Channel, hanno segnato un vero e proprio “punto di rottura” per le serie tv spagnole, che da allora hanno cominciato a proliferare, guadagnando sempre più spazio sugli schermi di tutto il mondo. Al fianco di Patty (Laura Esquivel) una costellazione di buffi ed eccentrici personaggi, tra i quali Guido, il fidanzato della migliore amica Giusy. Scopriamo insieme come è diventato in questi anni!

Il Mondo di Patty, Santiago Talledo: al fianco della sua Giusy anche nella vita reale

Ha 31 anni ed è praticamente un sex symbol, Santiago Talledo, il Guido de Il mondo di Patty. Nella serie era il fidanzato di Giusy (Thelma Fardin), rimasto al suo fianco anche quando la ragazza ha perso la vista. Nella vita reale Santiago Talledo è stato altrettanto vicino all’ex collega, sostenendola proprio l’anno scorso, quando la ragazza si è fatta forza ed ha raccontato gli abusi subiti a soli 16 anni da parte di Juan Darthes (Aleandro), .

Oltre all’esperienza sul set de Il mondo di Patty, Santiago Talledo ha recitato anche nella telenovela colombiana Chica vampiro e nelle serie tv Heidi, bienvenida a casa e Millenials (2017-2019). Degno di nota anche il suo impegno a livello sociale, come vediamo nel post qua sopra, in cui supporta la comunità LGBT. Dai tempi in cui interpretava Guido, l’attore è cambiato tantissimo, provando tagli e colori diversi per i propri capelli e mettendo su un fisico incredibile.

