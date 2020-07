Si lancia dal paracadute e muore. Aveva solo 18 anni la ragazza che è morta precipitando nel vuoto davanti ai suoi genitori.

Un’emozione forte per festeggiare la fine della scuola, il liceo. Questa la decisione di Jeanna Triplicata e il brivido di lanciarsi in paracadute. Qualcosa però è andato storto e i suoi genitori l’hanno vista morire davanti ai loro occhi, precipitando nel vuoto.

Il fatto è avvenuto in Georgia. La 18enne si è lanciata con il suo istruttore 35enne Nick Esposito. Entrambi sono morti sul colpo perché qualcosa è andato storto. Un incidente durante il lancio, il paracadute principale, secondo le prime ricostruzioni, non si sarebbe aperto. Così i due sono precipitati nel vuoto.

I genitori hanno visto tutto. Hanno detto di aver capito che c’era qualcosa che non andava, poi il terribile schianto. Subito sono scattate le indagini e le autorità hanno aperto un’indagine. Sotto la lente di ingrandimento il meccanismo di apertura del paracadute e il perché non sia aperto.

“Aspettavamo che arrivasse a terra per parlarle e sentire com’era stato” hanno detto in lacrime i genitori di Jeanna che si dicono ora “derubati di questo e del resto della sua vita”. A parlare il padre Joey Triplicata alla Cnn.

Si lancia dal paracadute e muore, i desideri di Jeanna

Jeanna aveva tutta una vita davanti. Era giovane e tanti erano i progetti ed i desideri che voleva realizzare. Era avanti ad una nuova vita e il raggiungimento di un traguardo importante, come la fine del liceo, il Northgate High School e voleva ricordarlo alla grande.

Prima di andare all’università aveva anche stilato una “lista dei desideri” da realizzare subito dopo il diploma. Tra questi anche il lancio con il paracadute ed i suoi genitori l’avevano accompagnata in questo suo desiderio così grande.

Il padre ha raccontato che lui e sua moglie e molti altri presenti aspettavano la discesa di Jeanna in un punto preciso. Poi hanno avvertito che c’era qualcosa non andava: “Una guardia ci ha detto di stare lontano, che era meglio non guardare, allora ci siamo sentiti perduti” ha confessato.

