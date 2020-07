Laura Pausini “triste” su Instagram: ”Vedete un sorriso, ma…” – FOTO

Laura Pausini appare sorridente nella sua recente foto su Instagram, ma spiega di non essere felice per il piatto che ha di fronte

Laura Pausini è un personaggio che praticamente rende superflua qualsiasi presentazione. Si tratta di una delle cantanti italiane più famose al mondo. È di fatto un’icona mondiale. Tanto che non per caso scrive ormai i suoi post suo social network in cinque lingue. Non solo italiano, ma anche spagnolo, inglese, portoghese e francese. Il suo è un successo inarrestabile non solo nel campo della musica, ma anche su Instagram. In questo social ha raggiunto i 3,2 milioni di follower, interessati a qualsiasi post pubblichi il loro idolo.

Per loro, la star è una perfetta sempre e comunque. Dal canto suo invece, Laura è molto più critica con se stessa. E non stiamo parlando solo in ambito musicale, ma anche fisico. Infatti la donna ha rivelato di tendere ad ingrassare. Un fatto che potrebbe essersi accentuato dopo la gravidanza. Così l’artista sta curando con attenzione la sua alimentazione per evitare di prendere qualche chilo di troppo.

