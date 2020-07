La professione degli avvocati sta cambiando e post pandemia la necessità di digitalizzare gli studi legali si sta rivelando prioritaria.

Non cambia solo il modo di comunicare degli avvocati ma anche il loro modo di lavorare grazie all’intelligenza aritificiale che permette di automatizzare buona parte dei processi di ricerca ma anche di redazione di alcuni tipi di documenti ome ad esempio i contratti.

Non solo. Gli avvocati si stanno velocemente avvicinando a modalità alternative di formarsi e aggiornarsi come i webinar e i podcast.

Il primo passo è la digitalizzazione dell’archivio e delle pratiche in genere: i documenti saranno sempre di più soltanto o anche digitali.

Rimangono imprescindibili tutte le attività che si compiono vis à vis ma alla base diviene sempre più attraente (perché più efficace) un’organizzazione dello studio legale che fa a meno dei faldoni cartacei e pone alla base di buona parte del work in process l’automazione, il web, il digitale

Tutto questo perché anche gli avvocati hanno scoperto che lavorare (almeno in parte) in smart working è una via interessante.