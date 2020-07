Levante versione pink style, pantaloni stretti e canotta corta, bella -FOTO

Levante è nostalgica…in attesa dei prossimi eventi pubblica sul suo profilo Instagram alcuni ricordi a lei molto cari. “I miss u so much” scrive

Levante è in vena di ricordi e così posta su Instagram alcune foto dei suoi concerti passati. In questo momento particolare, dove la musica è bloccata e così anche gli eventi per la cantante non resta che ricordare e raccontare qualcosa ai suoi follower che la seguono quotidianamente sui social. Ormai Instagram è diventato per la ragazza il suo biglietto da visita ed in pochissimo tempo ha conquistato la fiducia di 848 mila follower.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Manuela Arcuri | la FOTO in canoa | costume che copre poco

Levante, l’outfit giovanile e super sensuale