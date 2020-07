Meteo, cosa ci aspetta per il mese di agosto

Le previsioni meteo, ancora non del tutto certe, anticipano quello che sarà del mese di agosto. Una previsione che tutti gli italiani apprezzeranno

L’estate è nel suo clou e fino ad ora è stata alquanto ballerina tra caldo, aria fresca e piogge improvvise. Ma cosa ci riserva il meteo per il mese di agosto? Tutti lo aspettano per andare in ferie, forse quest’anno più che mai.

Secondo le prime anticipazioni fornite dal prestigioso Centro Europeo (ECMWF) il mese di agosto potrebbe riservarci delle belle sorprese. Temperature stabili e anche molto calde. Questo se arriverà, come sembra, una maggiore stabilità sul bacino del Mediterraneo grazie all’alta pressione di origine subtropicale che dovrebbe imporsi. Ecco che se tutto ciò dovesse verificarsi potremmo finalmente dire che l’estate arriverà davvero.

I primi effetti dovrebbero verificarsi già negli ultimi giorni di luglio con maggiore stabilità atmosferica da Nord a Sud. Questo secondo le ultime carte stagionali del Centro Europeo che vedono indicano fino a +1°C rispetto alle medie climatiche di riferimento per il mese di agosto.

Leggi anche —> Coronavirus, Ricciardi avverte: “Rischiamo di fare la fine della Catalogna o di Israele”

Meteo, in agosto arrivano le ondate di caldo

Vere ondate di caldo potrebbero arrivare in agosto secondo le ultime previsioni. L’anticiclone africano, dal Deserto del Sahara, potrebbe inviare delle masse d’aria bollenti che porterebbero il grande caldo tanto desiderato dagli italiani. Non mancheranno gli alti tassi di umidità con il termometro che potrebbe salire, e anche di molto, con temperature oltre i 35°C.

Le zone che potrebbero accogliere tali temperature sono soprattutto la Valpadana, le zone interne delle Isole maggiori e tutto il Centro-Sud.

Leggi anche —> Coronavirus, c’è il rischio di lockdown per una Regione

Ma come sempre bisogna sempre far attenzione al grande caldo unito all’umidità perché potrebbero influenzare lo sviluppo di “imponenti celle temporalesche” nel momento in cui l’aria fresca incontra l’anticiclone.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.