Pamela Camassa da capogiro, l’ex modella continua a far impazzire il web: lo scatto in costume è molto malizioso, immagine da urlo

Da giovanissima, è stata una delle ‘miss’ forse più belle e seducenti mai viste nei concorsi di bellezza nostrani. Ancora oggi, fa davvero girare la testa per un fascino fuori dal comune. Pamela Camassa, nel 2002, addirittura avrebbe potuto rappresentare l’Italia a Miss Mondo, avendo vinto il concorso nel nostro paese. Ma anche se appena 18enne, si rese protagonista di una scelta davvero controcorrente. Rifiutò di partecipare infatti alla kermesse, che quell’anno si teneva in Nigeria, in segno di protesta contro le condizioni e il trattamento delle donne nel paese africano. Tre anni dopo, a Miss Italia, la vittoria sfuggì per un soffio: terzo posto nell’edizione 2005 vinta da Edelfa Chiara Masciotta. Da allora, l’abbiamo vista all’opera in diverse trasmissioni televisive, in cui ha sempre lasciato il segno. Lo scorso anno, ha vinto l’edizione di Amici Celebrities, in cui ha partecipato anche il suo fidanzato Filippo Bisciglia (finito terzo).

