Recovery Fund, Rutte: “La trattativa potrebbe ancora fallire”

Le discussioni in Consiglio Europeo tra i Paesi membri continuano tra Conte e il suo omonimo olandese Mark Rutte che spinge per la via del rigore

A Bruxelles in queste ore stanno volando scintille per la programmazione del Recovery Fund e la gestione delle cifre che dovranno essere investire come sovvenzioni ai vari Paesi per la ripresa dopo il lockdown.

Il faccia a faccia a Bruxelles di domenica 19 luglio tra il premier Conte e il suo omologo olandese Mark Rutte è stato tesissimo. Rutte infatti che è uno dei quattro leader dei Paesi Frugal , insieme a Svezia, Olanda e Danimarca, avrebbe richiesto forti garanzie agli alti Paesi europei con l’imposizione di precisarle pubblicamente. In gioco ci sono ben 750 miliardi di euro da dividere tra i vari stati membri anche se per i quattro Frugal dovrebbe considerarsi solo un prestito e non una concessione per la ripresa.

Leggi anche —> Consiglio UE, Conte: “Siamo in un fase di stallo sul Recovery Fund”

Solo ieri Conte accusava pubblicamente Rutte: “In verità, se facciamo sì che il mercato unico venga demolito, tu (Mark Rutte ndr) sarai un eroe in patria per qualche giorno. Tuttavia dopo poco tempo sarai chiamato a rispondere davanti a tutti i cittadini europei per aver ostacolato una giusta ed efficace reazione europea”.

Rutte: “L’alto giorno pensavo fosse finita”

L’Olanda insieme con Svezia, Danimarca e Olanda è in prima fila riguardo al “rigore”, ostacolando pesantemente le trattative per il Mes e il Recovery Fund. Il premier Mark Rutte ha fatto sapere più volte che appena sarà finita la crisi legata al Covid l’Italia in primis dovrà sanare i conti, impostando la propria politica sull’austerity.

Leggi anche —> Giuseppe Conte da Bruxelles: “Non siamo disposti ad accettare compromessi”

Mark Rutte risponde con un sorriso beffardo ai giornalisti che gli chiedono alla vigilia del VI giorno di Consiglio Europeo quanto sia vicino un fallimento comunitario: “Non abbiamo ancora trovato una soluzione per uscirne, (il negoziato, ndr) potrebbe fallire ancora”. Ma nonostante le divergenze con i Paesi mediterranei per la ripartizione delle risorse del Recovery Fund tra prestiti e sussidi e chi dovrà decidere sull’erogazione e il controllo sull’uso dei soldi europei, subordinato a un piano di riforme, si dice “ottimista”. “L’altra notte – aggiunge Rutte – ho pensato che fosse finita”.

Ieri pomeriggio il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel ha annunciato: “Sto per inviare a tutti i leader dell’Ue la mia nuova proposta negoziale, frutto di un lavoro collettivo estremamente intenso. Sappiamo che il negoziato molto difficile e che l’obiettivo di restare uniti per assicurarci che l’Europa sia all’altezza della sfida che abbiamo di fronte”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter