Ricordate l’ex velina Laura Valci? Per lei il tempo non passa mai- Foto

Ricordate l’ex velina di Striscia la Notizia Laura Valci? Ballava sul bancone del tg satirico nella stagione 1993-1994. Oggi ha 52 anni, ecco com’è.

Ricordate Laura Valci che vedete qui in alto? E’ stata una delle veline di Striscia la Notizia. Ballava sul bancone del tg satirico di Antonio Ricci nella stagione 1993/1994 ed era assolutamente bellissima. Capelli biondi, occhi chiari, fisico statuario e labbra carnose. Laura è considerata ancora oggi una delle veline più belle.

Da quando incantava il pubblico di Striscia la Notizia con le sue movenze sono passati diversi anni. Oggi, infatti, la Valci ha 52 anni, ma la bellezza è la stessa di qualche anno fa come testimoniano le foto che pubblica su Instagram.

Laura Valci, l’ex velina di Striscia la Notizia a 52 anni è spettacolare

Per Laura Valci è come se il tempo non passasse mai. Sempre bellissima e in splendida forma, l’ex velina di Striscia la Notizia incanta tutti con le foto che pubblica su Instagram e in cui sfoggia il fisico statuario. Alta, snella e allenata, la Valci è identica a quando ballava sul bancone di Striscia.

Ancora molto seguita su Instagram dove conta più di 11mila followers, l’ex velina si dedica alla vita privata, ma la forma è ancora smagliante come potete vedere dalle foto in bikini che riscuotono sempre un grande successo ricevendo like e tanti complimenti.

“Che fisico Laura”, “Sarò ripetitivo, ma sei davvero bella”, “Meravigliosa”, “Splendida come sempre”, “Vip si nasce”, scrivono alcuni dei followers.

