Soleil Stasi la minigonna è troppo corta e gli slip un optional – FOTO

Soleil Stasi ha condiviso un bellissimo scatto su Instagram: la nota influencer fa impazzire i fan.

Soleis Stasi è una ragazza bellissima ed ha un grosso seguito su Instagram: il suo account vanta ben 785mila follower. La classe 1994 ha raggiunto la popolarità partecipando ad alcuni programmi: dopo la partecipazione a ‘Uomini e Donne’ in cui venne scelta dal tronista Luca Onestini, Soleis ha preso parte all’Isola dei Famosi e a ‘Pechino Express’. La Stasi ama condividere foto per mettere in risalto la sua incredibile bellezza. Poco fa la 26enne ha messo in rete uno scatto da paura.

