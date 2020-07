Ennesima tragedia sul lavoro, con vittime due lavoratori che erano impegnati in una serie di operazioni. Purtroppo è finita in dramma per tutti e due.

Ancora una tragedia sul lavoro. Succede a Roma, all’interno di un cantiere allestito in piazza Lodovico Cerva a Vigna Murata. Purtroppo sono morti due uomini, entrambi precipitati da una altezza considerevole.

LEGGI ANCHE –> Muore a 28 anni di congestione. Cos’è e come evitarla

La caduta nel vuoto è avvenuta da 20 metri e l’impatto al suolo per tutti e due è risultata fatale. A nulla sono valsi i tentativi da parte dei soccorritori di potere fare qualcosa per salvarli. Le vittime avevano rispettivamente 29 e 58 anni ed erano di nazionalità italiana. Da quanto risulta e dalle conferme avute anche dalle forze dell’ordine, i due uomini vittima di questa tragedia sul lavoro erano intenti a tagliare una trave di ferro.

LEGGI ANCHE –> Si tuffa nel fiume, ma non riemerge: padre muore sotto gli occhi dei familiari

Tragedia sul lavoro, le vittime stavano svolgendo una operazione ad altezza notevole

Per cause ancora da accertare si è poi avuta la caduta. Gli accertamenti che sono in corso per opera della polizia saranno volti a specificare se c’è stata una non osservanza delle regole di sicurezza richieste oppure no. Nel primo caso potrebbero anche esserci conseguenze dirette per alcuni soggetti.

LEGGI ANCHE –> Un barista non serve una donna senza mascherina: per lui 100mila dollari di premio

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter