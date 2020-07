Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata di lunedì 20 luglio. Le cose per Alberto Palladini cominciano a mettersi decisamente male

Stasera andrà in onda una nuova puntata di Un Posto al Sole, l’attesissima soap opera che è stata in pausa per qualche mese per via del covid-19. Vedremo Filippo alle prese con sua figlia Irene, alla quale cercherà di dare un po’ di serenità e non farle pesare troppo il divorzio, che comincia a farla sentire un po’ scombussolata. Marina, intanto, dovrà continuare a mediare tra il suo compagno Fabrizio e Roberto. Viola, a causa di ciò che è accaduto di recente, è sempre più in crisi con Eugenio Nicotera. Intanto Alberto e Clara parteciperanno ad un pranzo in cortile tra gli abitanti del palazzo. Qui incontrerà lo chef Patrizio Giordano, che rimarrà molto colpito dalla bellezza e dal cuore ingenuo della ragazza.

LEGGI ANCHE –> Ilary Blasi | a testa in giù | la FOTO più sexy della domenica

Un Posto al Sole, le anticipazioni della puntata che andrà in onda questa sera

Sempre più in difficoltà per le tensioni tra Fabrizio e Roberto, Marina deciderà di fare una proposta a Roberto Ferri che potrebbe rivelarsi una pessima decisione. Fabrizio, infatti, potrebbe non prenderla bene. Intanto Angela preoccupata per la sua amica Viola, le farà un regalo di compleanno inaspettato e Viola avrà una strana reazione. Guido, intanto, si fa da parte e lascia che sia la sua futura sposa e Silvia ad invitare ufficialmente Dolly al matrimonio.

LEGGI ANCHE –> Manuela Arcuri | la FOTO in canoa | costume che copre poco

Dunque, mentre Viola sarà sempre più in crisi per le vicende con il marito, Mariella sarà molto in ansia al pensiero di incontrare l’ex cognata del suo futuro marito.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter